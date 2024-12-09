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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» может отдать Грулева в аренду «Химкам» или «Пари НН»

Московское «Динамо» может отдать Вячеслава Грулева в аренду зимой. На 25-летнего форварда, испытывающего дефицит игровой практики, претендует не только «Пари НН», но и «Химки».

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