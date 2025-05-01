Премьер Канады Карни и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский обсудили урегулирование российско-украинского конфликта и пришли к единому мнению, что для достижения прочного мира Киев должен участвовать в переговорах.
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