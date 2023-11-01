Алексея Веселова назначили первым заместителем главы Самары

До этого чиновник возглавлял министерство лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования.О назначении сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Елена Рыжкова в своем телеграм-канале.
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