Стало известно, где на неделе на владимирских дорогах разместили дорожные камеры

Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании решений, принятых УГИБДД УМВД России по Владимирской области на аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участковМинистерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области,сообщает, что с 21.
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