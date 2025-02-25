Стало известно, где на неделе на владимирских дорогах разместили дорожные камеры

Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании решений, принятых УГИБДД УМВД России по Владимирской области на аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участковМинистерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области,сообщает, что с 21.