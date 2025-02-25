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Владимирские новости

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Стало известно, где на неделе на владимирских дорогах разместили дорожные камеры

Стало известно, где на неделе на владимирских дорогах разместили дорожные камеры

Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании решений, принятых УГИБДД УМВД России по Владимирской области на аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участковМинистерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области,сообщает, что с 21.

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