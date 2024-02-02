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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Вернуть Крым хотел народ России. ВСУ стали террористами. Беспилотники создают проблемы: Главные заявления Путина

Президент России Владимир Путин провел встречу с участниками форума «Все для Победы!» в Туле. Редакция «Капитала страны» собрала основные заявления главы государства: Россия не стала бы возвращать Крым, если бы россияне этого не хотели бы.

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