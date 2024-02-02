Вернуть Крым хотел народ России. ВСУ стали террористами. Беспилотники создают проблемы: Главные заявления Путина

Президент России Владимир Путин провел встречу с участниками форума «Все для Победы!» в Туле. Редакция «Капитала страны» собрала основные заявления главы государства: Россия не стала бы возвращать Крым, если бы россияне этого не хотели бы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии