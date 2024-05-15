Как Хрущёв разрушал СССР: от деревни до сдачи национальных интересов в мире

Леонид Руси

Это КПСС. Это Рыбы и Водолей, их переполняла важность и иллюзии. Они были людьми из прошлого... и сама система не рабочая... Монархия тоже не подходит нам. Там наследник на престоле будет. А где гарантия, что он не дебил? А Китай под знаком Весы и Путин... Весы... И как хорошо у них получается...