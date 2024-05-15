Уравниловка и рождение советской буржуазии Преобразования Хрущёва (Хрущёв: от рабочего до лидера ядерной сверхдержавы) расшатывали советскую систему, ослабляли СССР.
Как Хрущёв разрушал СССР: от деревни до сдачи национальных интересов в мире
Комментарии
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sss
поганая плесень...
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21 час.
Леонид Руси
Это КПСС. Это Рыбы и Водолей, их переполняла важность и иллюзии. Они были людьми из прошлого... и сама система не рабочая... Монархия тоже не подходит нам. Там наследник на престоле будет. А где гарантия, что он не дебил? А Китай под знаком Весы и Путин... Весы... И как хорошо у них получается...
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20 час.
Владимир Ильин
Как понять фразу – «Сталин также собирался отдать китайцам Порт-Артур, но с учётом ответных действий Пекина». Значит ли это, что в этой части Хрущёв частично выполнил замысел Сталина?
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15 час.
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