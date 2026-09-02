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Крымская газета

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Стартовала всероссийская кампании по вакцинации против гриппа

Стартовала всероссийская кампании по вакцинации против гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 сентября на полях Восточного экономического форума объявила о старте всероссийской кампании по вакцинации против гриппа.

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