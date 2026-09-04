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Издевался над легендами СССР, был самодуром, быстро вылетел из великого клуба. История про подполковника из ЦСКА

Издевался над легендами СССР, был самодуром, быстро вылетел из великого клуба. История про подполковника из ЦСКА

Он недолго продержался в роли начальника команды.Если вы не знаете славную историю побед ЦСКА, то просто никогда не интересовались советским хоккеем.

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