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Яннис Адетокумбо: «Я был далек от возвращения в строй»

По словам лидера «Милуоки», травма мышцы голени не оставила ему шансов на участие в первом раунде с «Индианой» (2-4).

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