Сила в правде

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Решимость не отступать: мир идёт к Третьей мировой?

Решимость не отступать: мир идёт к Третьей мировой?

Накануне известный американский экономист Джеффри Сакс, который, по мнению журнала The Economist, входит в тройку самых влиятельных экономистов последнего десятилетия, дал комментарий одному из американских каналов о ситуации вокруг Украины.

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