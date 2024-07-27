Бойцы ВС РФ своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ

Группа военнослужащих под командованием замкомроты гвардии старшего лейтенанта Евгения Пушкаря обнаружила группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая готовила нападение на расположение российских войск.
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