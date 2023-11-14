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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кокорев после 8-го поражения «Сочи» подряд: «Тяжелое время. Моментов создали на две игры, но не смогли забить. Пропустили из-за личных ошибок»

«Сочи» потерпел 8-е поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Тяжелое время у нас. Моментов сегодня создали на две игры, но не смогли забить.

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