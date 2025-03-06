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Минстрой сообщил о разработке проекта быстровозводимой многоэтажки

Минстрой сообщил о разработке проекта быстровозводимой многоэтажки

Речь идет о проекте 17-этажного жилого дома на стальном каркасе. Такая технология позволяет сократить сроки реализации проекта почти на треть Разработан проект многоэтажного жилого дома с применением стального каркаса в качестве основных несущих конструкций здания, который позволяет сократить трудовые ресурсы на площадке и сроки реализации проекта.

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