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Томас Бах посетил чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил чемпионат мира по легкой атлетике.

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