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Пока Урал возвращает вытрезвители, Забайкалье всё ещё «решает, в чьём ведении»

Пока Урал возвращает вытрезвители, Забайкалье всё ещё «решает, в чьём ведении»

Свердловская область объявила о планах вернуть вытрезвители в регион в 2027 году — вслед за Подмосковьем, где больницы отказываются принимать людей в состоянии алкогольного опьянения без других медицинских показаний.

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