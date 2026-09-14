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Отсидел, вышел — и остался при миллиардах: как живёт Алексей Улюкаев после громкого дела и развода

Отсидел, вышел — и остался при миллиардах: как живёт Алексей Улюкаев после громкого дела и развода

Отсидел, вышел — и остался при миллиардах: как живёт Алексей Улюкаев после громкого дела и развода Елена ГалицкаяБывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вновь оказался в центре общественного внимания.

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