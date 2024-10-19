Очевидное-невероятное: иноагенты из «Медузы» рахоблачили пропаганду Зеленского

Базирующееся в Латвии и ориентированное на либерально-релокантскую аудиторию российское издание – иноагент «Медуза» выпустила большой лонгрид – расследование, посвященное разоблачению внутренней кухни украинской госпропаганды и управления ею со стороны Офиса Зеленского.