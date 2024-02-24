🗣 Аксёнов: Результатом СВО стало очищение страны от грязи и плесени, расплодившейся в годы безвременья Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, 24 февраля 2022 года началась спецоперация.
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🗣 Аксёнов: Результатом СВО стало очищение страны от грязи и плесени, расплодившейся в годы безвременья Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, 24 февраля 2022 года началась спецоперация.