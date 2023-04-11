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Министр обороны США Остин разъяснил ситуацию с утечкой документов коллеге из Южной Кореи

Министр обороны США Остин разъяснил ситуацию с утечкой документов коллеге из Южной Кореи

В Министерстве национальной обороны Южной Кореи поделились информацией о том, что глава Пентагона Ллойд Остин совершил телефонный звонок, в ходе которого объяснил своему корейскому коллеге Ли Чжон Сопу ситуацию с утечкой засекреченных бумаг.

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