Какой сегодня праздник церковный, 27 февраля 2024 года: христиане почитают память преподобного Марона, Авскентия Вифинского и Кирилла Весноуказчика Дмитрий СавенковВо вторник, 27 февраля 2024 года, православные христиане отмечают важный религиозный праздник из церковного календаря.