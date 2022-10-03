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Россиянам станут доступнее полеты в Таиланд

Крупнейшая российская авиакомпания S7 расширяет полетную программу в Таиланд из российских регионов и открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Иркутска, Новосибирска, Владивостока, Красноярка и Хабаровска в столицу Таиланда, Бангкок.

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