Россиянам станут доступнее полеты в Таиланд

Крупнейшая российская авиакомпания S7 расширяет полетную программу в Таиланд из российских регионов и открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Иркутска, Новосибирска, Владивостока, Красноярка и Хабаровска в столицу Таиланда, Бангкок.