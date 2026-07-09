Российские военные нанесли удары по объектам в Киеве, под огонь попала ТЭЦ-6

После ночного удара ВС России по объектам в Киеве в городе прогремели взрывы и начались пожары. В украинских СМИ появились сообщения о поражении ТЭЦ-6 - одной из крупнейших теплоэлектроцентралей украинской столицы.
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