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Газета.ру

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Российские военные нанесли удары по объектам в Киеве, под огонь попала ТЭЦ-6

Российские военные нанесли удары по объектам в Киеве, под огонь попала ТЭЦ-6

После ночного удара ВС России по объектам в Киеве в городе прогремели взрывы и начались пожары. В украинских СМИ появились сообщения о поражении ТЭЦ-6 - одной из крупнейших теплоэлектроцентралей украинской столицы.

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