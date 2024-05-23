Российскому рынку не хватает позитивных новостей

К открытию торгов в России настроения на внешних площадках сложились негативные. «Азиатские индексы преимущественно снижаются на фоне осознания инвесторами последствий осторожного подхода крупнейших центральных банков к смягчению денежно-кредитной политики на фоне устойчивой инфляции», - отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ «ФИНАМ».