Российскому рынку не хватает позитивных новостей

К открытию торгов в России настроения на внешних площадках сложились негативные. «Азиатские индексы преимущественно снижаются на фоне осознания инвесторами последствий осторожного подхода крупнейших центральных банков к смягчению денежно-кредитной политики на фоне устойчивой инфляции», - отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ «ФИНАМ».
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