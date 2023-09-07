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Силами ПВО сбиты беспилотники ВСУ, пытавшиеся атаковать Москву и Брянск

Силами ПВО сбиты беспилотники ВСУ, пытавшиеся атаковать Москву и Брянск

Для Украины стали уже нормой попытки атак на различные объекты в российских городах с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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