Согласие Германии на применение немецкой военной техники на территории РФ в Курской области демонстрирует тотальное непонимание правительством ФРГ российского общества, немецкие власти поступают «антиисторично и просто бессмысленно», считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии