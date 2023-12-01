О чем «говорят» старинные приметы в праздник 2 декабря 2023 года, запреты дня Марина ОнегинаВ холодные первые дни зимы, в частности 2 декабря, в православном мире отмечается день памяти библейского пророка Авдия, одного из двенадцати малых пророков.
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