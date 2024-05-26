Тренер сборной Норвегии Микельспласс: «Йохауг не понадобятся сверхусилия, чтобы вновь стать лучшей. Если она вернется, то будет претендентом на золото»

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Она объявляла об уходе из спорта в марте 2022 года, но позже заявила о возможном участии в чемпионате мира-2025 в Тронхейме.