Тренер сборной Норвегии Микельспласс: «Йохауг не понадобятся сверхусилия, чтобы вновь стать лучшей. Если она вернется, то будет претендентом на золото»

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Она объявляла об уходе из спорта в марте 2022 года, но позже заявила о возможном участии в чемпионате мира-2025 в Тронхейме.
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