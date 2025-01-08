🔥Ну вот оно и случилось – финальный день больших каникул, последний раунд неравной битвы с диванчиком, душевные терзания по поводу того, что завтра продрыхнуть до обеда уже не получится.
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🔥Ну вот оно и случилось – финальный день больших каникул, последний раунд неравной битвы с диванчиком, душевные терзания по поводу того, что завтра продрыхнуть до обеда уже не получится.