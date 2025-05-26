НИУ ВШЭ: лишь четверть россиян уверенно работают с инновационными инструментами

Лишь 24% россиян чувствуют себя уверенно при работе с инновационными инструментами, тогда как 27% периодически сталкиваются с нехваткой знаний и навыков, а почти половина (49%) признаются, что хуже разбираются в технологиях, чем их окружение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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