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НИУ ВШЭ: лишь четверть россиян уверенно работают с инновационными инструментами

НИУ ВШЭ: лишь четверть россиян уверенно работают с инновационными инструментами

Лишь 24% россиян чувствуют себя уверенно при работе с инновационными инструментами, тогда как 27% периодически сталкиваются с нехваткой знаний и навыков, а почти половина (49%) признаются, что хуже разбираются в технологиях, чем их окружение.

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