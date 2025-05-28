Российские туристы возвращаются: Китай рассчитывает на допандемийные показатели

Почти 1,6 миллиона российских туристов посетили Китай в 2024 году, а по прогнозам на 2025 год страна сможет максимально приблизиться к допандемийному уровню 2019 года, когда в КНР побывали более 2,3 миллиона россиян, сообщила глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй.