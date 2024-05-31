Дым, хлопки и крики: что происходило в поезде после техсбоя в метро Москвы

ИЗВЕСТИЯ Вечером 31 мая на Сокольнической линии метро Москвы в одном из поездов произошел технический сбой, из-за которого было приостановлено движение на участке от станции "Университет" до "Парка Культуры".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии