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Дым, хлопки и крики: что происходило в поезде после техсбоя в метро Москвы

Дым, хлопки и крики: что происходило в поезде после техсбоя в метро Москвы

ИЗВЕСТИЯ Вечером 31 мая на Сокольнической линии метро Москвы в одном из поездов произошел технический сбой, из-за которого было приостановлено движение на участке от станции "Университет" до "Парка Культуры".

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