Обзор мультфильма «Сказочный патруль. Шоу продолжается»: интриги и расследования

Магия снова на больших экранах! В российских кинотеатрах выходит мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается», продолжение захватывающих анимационных приключений девчонок-волшебниц — на этот раз героиням предстоит распутать сложное дело и разобраться в сложном конфликте двух волшебных народов.