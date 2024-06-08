Обзор мультфильма «Сказочный патруль. Шоу продолжается»: интриги и расследования

Магия снова на больших экранах! В российских кинотеатрах выходит мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается», продолжение захватывающих анимационных приключений девчонок-волшебниц — на этот раз героиням предстоит распутать сложное дело и разобраться в сложном конфликте двух волшебных народов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии