Жители улицы Полбина задали вопросы о состоянии домов и уборке дворов

Глава управы Михаил Шитиков совершил обход территории района. В нем приняли участие заместители главы управы, руководящий состав ГБУ «Жилищник района Печатники», Молодёжная палата района, активные жители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЛЛ Новый храм в ЮВАО...
- Собянин исполнил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым