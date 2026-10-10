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Калужские новости

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В Калуге футболисты сыграли вничью с «Машук-КМВ»

В Калуге футболисты сыграли вничью с «Машук-КМВ»

Калужская команда продолжает безвыигрышную серию, сыграв вничью с клубом «Машук-КМВ» со счетом 0:0. Следующий матч пройдет в Брянске против «Динамо» 18 октября.

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