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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Avowed не совсем открытый мир, но это благоприятствует системе выбора и после...

В Avowed не совсем открытый мир, но это благоприятствует системе выбора и после...

В Avowed не совсем открытый мир, но это благоприятствует системе выбора и последствий, говорит ObsidianНедавнее интервью Obsidian, опубликованное Xbox Wire, дает больше информации об Avowed, новой ролевой игре, выходящей на ПК, Xbox Series X|S и Game Pass 18 февраля.

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