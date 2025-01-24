В Avowed не совсем открытый мир, но это благоприятствует системе выбора и после...

В Avowed не совсем открытый мир, но это благоприятствует системе выбора и последствий, говорит ObsidianНедавнее интервью Obsidian, опубликованное Xbox Wire, дает больше информации об Avowed, новой ролевой игре, выходящей на ПК, Xbox Series X|S и Game Pass 18 февраля.