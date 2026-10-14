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Царьград

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Евраев наградил медалью 18 ярославских предприятий под санкциями

Евраев наградил медалью 18 ярославских предприятий под санкциями

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев наградит медалью "Честь и слава" коллективы 18 предприятий, попавших под санкции Евросоюза.

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