«МК»: из-за «голой» вечеринки телеканалы объявили Филиппу Киркорову бойкот

Впервые за последние 30 лет певец Филипп Киркоров не появится в новогодних шоу. Российские телеканалы после скандала из-за «голой» вечеринки спешно вырезали его из праздничных эфиров, сообщил «Московский комсомолец».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии