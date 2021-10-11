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Минприроды Крыма призывает жителей и гостей республики соблюдать правила охоты

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей республики соблюдать правила охоты

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей республики соблюдать правила охоты.Госинспекторами Минприроды Крыма на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению, пресечению и предотвращению нарушений в сфере охотничьего хозяйства.

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