Трудно представить себе более парадоксальную картину: за окном трещит мороз, сугробы выше человеческого роста, а где-то в глубине заснеженного леса, в тесной и тёмной берлоге, появляется на свет новая жизнь.
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