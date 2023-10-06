Курс доллара в РФ превысил 101 рубль, а валюта стала одной из наихудших в мире, нужен социализм

Журналисты ТАСС сообщили о том, что на Московской бирже, доллар стал стоить больше 101 рубля впервые с 14 августа, и это продолжается в перманентном режиме, независимо от цены на нефть и прочих потуг российского правительства, наступающего на одни и те же грабли.