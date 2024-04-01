Явка на муниципальных выборах в Турции достигла 78%

Явка на муниципальных выборах в Турции по итогам обработки 99,99% голосов составила 78,11%. Об этом 1 апреля сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на главу Высшей избирательной комиссии страны Ахмета Енера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии