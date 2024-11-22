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Гастроэнтеролог Констанденков назвал солянку, гороховый и грибной супы вредными

Гастроэнтеролог Констанденков назвал солянку, гороховый и грибной супы вредными

Солянка, гороховый и грибной супы противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Они содержат много жира, соли и не усваиваемых человеческим организмом веществ, сообщил сайту «Доктор Питер» врач-гастроэнтеролог, гепатолог Андрей Констанденков.

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