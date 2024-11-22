Гастроэнтеролог Констанденков назвал солянку, гороховый и грибной супы вредными

Солянка, гороховый и грибной супы противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Они содержат много жира, соли и не усваиваемых человеческим организмом веществ, сообщил сайту «Доктор Питер» врач-гастроэнтеролог, гепатолог Андрей Констанденков.