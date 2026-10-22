Экс-защитник « Ливерпуля » Джейми Каррагер отреагировал на слова хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша , который после матча с «Комо» (1:4) в Лиге чемпионов раскритиковал тактику команды.
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