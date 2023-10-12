Должностное лицо Министерства здравоохранения Республики Ингушетия привлечено к административной ответственности по обращению Уполномоченного

В Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Ингушетия обратился генеральный директор ООО с жалобой на действия (бездействие) Министерства здравоохранения Республики Ингушетия в связи с неоплатой за поставленный товар (лекарственные препараты медицинского применения) по государственным контрактам.