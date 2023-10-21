Израиль вместе с США планирует создать в секторе Газа временное правительство

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это что юмор квартала 95? Мда, "дружба" англосаксов и жидомасонов с террористом шоуменом помутила разум политиков и чиновников... О каком решении вопроса палестинцев может идти речь, если без них их женить хотят и определять как, в каком статусе им жить? А в правительство войдут действующие лица с американской-израильской стороны и хохлы? Вот гремучая смесь будет....