Израиль вместе с США планирует создать в секторе Газа временное правительство при поддержке ООН. К своей инициативе они хотят присоединить также ряд арабских стран.
Израиль вместе с США планирует создать в секторе Газа временное правительство
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это что юмор квартала 95? Мда, "дружба" англосаксов и жидомасонов с террористом шоуменом помутила разум политиков и чиновников... О каком решении вопроса палестинцев может идти речь, если без них их женить хотят и определять как, в каком статусе им жить? А в правительство войдут действующие лица с американской-израильской стороны и хохлы? Вот гремучая смесь будет....
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14 час.
саша пупкин
Как бы израилю не пришлось создавать в пиндостане правительство в изгнании)))
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Было бы очень хорошо.
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10 час.
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