Японцы создали самую большую в мире «биогибридную» роботизированную руку

Самую большую в истории «биогибридную» руку, включающую части, изготовленные из культивированной человеческой ткани разработала группа исследователей из Токийского университета и Университета Васэда, сообщает 13 февраля англоязычная японская газета The Japan Times.
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