UT: новый спутник станет экономичным инструментом для межпланетных исследований

Ученые из американской компании Microcosm предложили проект спутника под названием Hummingbird (Колибри), который способен стать экономичным и многофункциональным инструментом для межпланетных исследований.
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