Ветврач Онуфриенко: шоколад крайне токсичен и для кошек, и для собак

Самым легким и доступным способом побаловать животное, безусловно, является пищевое поощрение. Только вот вместо специальных лакомств хозяевам проще всего угостить своих пушистиков чем-то вкусным прямо со стола.
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