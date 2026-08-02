Можно ли простить измену? Звезды — о предательстве, прощении и втором шансе

Можно ли сохранить отношения после измены? Одни считают предательство точкой невозврата, другие готовы дать любимому человеку второй шанс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Скандал и флешмоб...
- И снова 1 сентябр...
- Как пахли замки, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым