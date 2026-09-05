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Показ фильма «Колыбельная для мужчин»

Показ фильма «Колыбельная для мужчин»

В центре картины — Клавдия Ивановна, которая одна растит сына Колю. Между ними долго сохраняется редкая близость: мать привыкла доверять мальчику, а он отвечает ей тем же.

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